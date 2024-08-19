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Сили Оборони звільнили три населені пункти у Курській області РФ та просунулися у ще одному - Deep State

Сили Оборони звільнили три населені пункти у Курській області РФ та просунулися у ще одному - Deep State

ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Уточнено лінію зіткнення західніше Нью-Йорку.

Мапа бойових дій на фронті оновлена. 

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Сили Оборони звільнили Апанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися у Ольгівці.

Водночас ворог просунувся біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного, у Неліпівці та Нью-Йорку.

"Уточнено лінію зіткнення західніше Нью-Йорку", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, голова військової адміністрації Сум Олексій Дрозденко заявив, що операція України в Курській області Росії є лише частиною ширшої військової кампанії.

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