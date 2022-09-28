Сили ППО збили 4 ворожих ракети, випущених по Миколаєву, Одесі та Кривому Рогу - ОК "Південь"

Силам ППО вдалося збити 4 ракети.

Про це повідомляють в ОК "Південь".

Російські окупанти завдали 3 авіаційних і 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі прифронтових і тилових районів.

Винищувачем Су-35 випущено ракету Х-31 по Березнегуватому, на Миколаївщині. Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі.

По Одещині ворог завдав ракетний удар. Двома винищувачами Су-35 з боку Чорного моря, з кримського напряму, випущено 2 ракети Х-59, класу "повітря - поверхня". Силами протиповітряної оборони обидві ракети знищено в повітрі.

Водночас, ворог спрямував аналогічний удар і по Кривому Рогу: ще один винищувач Су-35 випустив ракету Х-59 з напрямку Мелітополя. І вона була знищена силами ППО.

Нагадаємо, у ніч проти 27 вересня Миколаїв двічі зазнав масованих обстрілів: орієнтовно о 01:04 та 04:02, росіяни вдарили по різних районах міста.

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