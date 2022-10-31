Сили ППО збили над Одещиною дві ракети: в регіоні можливі зміни у графіку відключень світла

Через ворожу атаку на низку областей України в Одеській обалсті можливі зміни у графіку відключень електроенергії.

Сьогодні вранці, 31 жовтня, сили ППО збили над Одеською областю дві ворожі ракети.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Над Одещиною нашими підрозділами протиповітряної оборони було збито дві ракети. Впродовж дня можливі зміни у графіку відключень", - йдеться у повідомленні.

Атака на Україну 31 жовтня

У понеділок, 31 жовтня, Росія атакувала Україну з Каспійського моря та Ростовської області.

Повітряні сили збили на півдні України 12 російських крилатих ракет та вертоліт Ка-52, коли Росія здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.

Загалом РФ випустила вранці по території України понад 50 ракет, ППО знищила 44 ракети.

Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру у Києві та області, у Харкові, Запоріжжі, у Черкаській, Чернівецькій, Вінницькій та Кіровоградській областях.

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