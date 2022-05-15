Сили ППО збили ворожу ракету, яка летіла в напрямку Кропивницького

В Олександрійському районі сили противовітряної оборони знешкодили ворожу ракету.

Вона летіла в напрямку обласного центру Кіровоградської області міста Кропивницький.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ніч з сиренами. В громадах ситуація спокійна і контрольована. Під ранок в Олександрійському районі силами ППО збито ракету, що летіла в напрямку Кропивницького. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі", - написав Райкович.

Нагадаємо, що чотири ракети Росії, яку окупанти запустили по Львівщині вранці 15 травня, влучили в об‘єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею.

Читайте також: