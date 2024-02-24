Сили ППО знищили 12 безпілотників і дві ракети Х-59 на півдні

Один зі збитих дронів впав в житловий квартал Одеси.
Українські сили протиповітряної оборони повідомили про збиття 12 дронів-камікадзе, під час ворожої атаки ввечері, 23 лютого.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Сил оборони півдня.
У повідомленні вказується, що один зі збитих дронів, впавши в житловий квартал Одеси, спричинив руйнування і займання в одному з будинків міста.
"Паралельно з дронами ворог застосував і керовані авіаційні ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря. 2 ракети знищено силами ППО на Кіровоградщині.
Доля літака з'ясовується", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала прифронтову ТЕС України, в результаті чого були поранені енергетики.
Крім того, ми раніше інформували, що окупанти обстріляли ударними БпЛА Одесу, горить обʼєкт інфраструктури.
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