Сили ППО знищили 12 безпілотників і дві ракети Х-59 на півдні

Один зі збитих дронів впав в житловий квартал Одеси.

Українські сили протиповітряної оборони повідомили про збиття 12 дронів-камікадзе, під час ворожої атаки ввечері, 23 лютого.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Сил оборони півдня.

У повідомленні вказується, що один зі збитих дронів, впавши в житловий квартал Одеси, спричинив руйнування і займання в одному з будинків міста.

"Паралельно з дронами ворог застосував і керовані авіаційні ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Азовського моря. 2 ракети знищено силами ППО на Кіровоградщині.

Доля літака з'ясовується", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала прифронтову ТЕС України, в результаті чого були поранені енергетики.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти обстріляли ударними БпЛА Одесу, горить обʼєкт інфраструктури.

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