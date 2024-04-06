Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету, яка летіла на Одесу

Ракету випустили з літака.
Російські терористи продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах.
Про це інформують Сили оборони півдня.
З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі.
Силами протиповітряної оборони ракету знищено.
За попередніми даними вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів в прибережній зоні.
Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, що раніше у Харкові були зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою.
Раніше у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
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