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Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету, яка летіла на Одесу

Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету, яка летіла на Одесу

Ілюстрація: момент збивання російських дронів-камікадзе в Одеській області / Фото: Державна прикордонна служба України

Ракету випустили з літака.

Російські терористи продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах.

Про це інформують Сили оборони півдня. 

З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі. 

Силами протиповітряної оборони ракету знищено. 

За попередніми даними вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів в прибережній зоні.

Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що раніше у Харкові були зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою

Раніше у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

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