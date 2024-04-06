Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету, яка летіла на Одесу

Російські терористи продовжують завдавати ракетних ударів по південних регіонах.

Про це інформують Сили оборони півдня.

З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямували керовану авіаційну ракету по Одесі.

Силами протиповітряної оборони ракету знищено.

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За попередніми даними вибуховою хвилею та падінням уламків побито скління торговельних об'єктів в прибережній зоні.

Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що раніше у Харкові були зафіксовані влучання поруч із житловою забудовою.

Раніше у командуванні Повітряних Сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

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