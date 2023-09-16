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Сильна пожежа у Санкт-Петербурзі та погіршення ситуації для росіян біля Бахмута: головні новини ночі 16 вересня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1227
Час на прочитання
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Сильна пожежа у Санкт-Петербурзі та погіршення ситуації для росіян біля Бахмута: головні новини ночі 16 вересня 2023 року

Пожежі у Росії нині трапляються час / Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 16 вересня 2023 року:

  • У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі Читати далі –>
  • Українські сили звільнили Андріївку: ситуація для російських військ на південь від Бахмута погіршується - ISW Читати далі –>
  • Росіяни занепокоєні, що ЗСУ форсують Дніпро в Херсонській області – ISW Читати далі –>
  • Українська ППО ефективна проти російських вертольотів - ISW Читати далі –>
  • США хочуть збільшити виробництво артилерійських снарядів через війну в Україні Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1227
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