Сильна пожежа у Санкт-Петербурзі та погіршення ситуації для росіян біля Бахмута: головні новини ночі 16 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 16 вересня 2023 року:
- У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі Читати далі –>
- Українські сили звільнили Андріївку: ситуація для російських військ на південь від Бахмута погіршується - ISW Читати далі –>
- Росіяни занепокоєні, що ЗСУ форсують Дніпро в Херсонській області – ISW Читати далі –>
- Українська ППО ефективна проти російських вертольотів - ISW Читати далі –>
- США хочуть збільшити виробництво артилерійських снарядів через війну в Україні Читати далі –>
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