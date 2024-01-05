Сильні хуртовини, замети і мороз до -25°: коли Україну накриє потужна зимова негода

Синоптики попереджають про складні погодні умови в Україні 7-9 січня. Регіони накриють потужні снігопади, мороз та сильні пориви вітру.

Про це повідомляють синоптики "Укргідрометцентру".

"7-9 січня в Україні очікуються складні погодні умови внаслідок вторгнення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни", - йдеться у повідомленні.

Протягом 78 січня в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях буде значний сніг. Синоптики прогнозують від 10 до 30 см снігового покриву.

Тим часом в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях буде дощ з переходом в сніг, а також ожеледь і налипання мокрого снігу. Приріст снігового покриву - 5-15 см.

У центрі, на сході та півдні країни пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с. Крім того, синоптики попереджають про хуртовини, снігові замети. На дорогах більшості областей країни ожеледиця.

Впродовж 7-9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу. На Чернігівщині та Сумщині стовпчики термометрів опустяться до -19-25°. У південній частині країни температура повітря буде 7-15° морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли про погоду в січні 2024-го. Середня місячна температура прогнозується в межах 0-4 градусів морозу. Кількість опадів у більшості областей буде в межах норми.

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