Сильні обстріли Миколаєва, Харкова та загроза війни між США та Китаєм: головні новини ночі 31 липня 2022 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 31 липня 2022 року:
- Потужні вибухи лунали у Миколаєві. Читати далі –>
- Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки. Читати далі –>
- Ворог обстріляв Нікополь. Читати далі –>
- Сьогодні у Харкові ціла серія вибухів. Поки що є інформація про «прильоти» в Немишлянський район. Попередньо є пошкодження кількох будівель. Читати далі –>
- Китай заявив про непохитну рішучість захищати свій суверенітет. Про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан. Він порадив США не гратися з вогнем. Читати далі –>
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