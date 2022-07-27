Сильні вибухи чути в Миколаєві: не нехтуйте особистою безпекою

У Миколаєві чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

В області оголошена повітряна тривога.

Не нехтуйте сигналами тривоги: пройдіть в найближче укриття.

Пізніше ще два вибухи пролунали у Миколаївській області.

Нагадаємо, зранку 26 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Миколаєву. Протягом ночі окупанти також обстріляли декілька громад області.

Відео ранкового обстрілу Миколаєва показав керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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