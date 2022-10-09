Сильний ракетний удар по Запоріжжю та втрати ворога на півдні: головні новини ночі 9 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 9 жовтня:
- У Запоріжжі вночі пролунали вибухи. Читати далі –>
- Ворог атакував Запоріжжя майже десятком ракет. Читати далі –>
- Росія завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю: зруйновані будинки, спалахнули пожежі. Читати далі –>
- Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинуло 17 осіб. Читати далі –>
- На півдні вороже військо "схудло" на 83 росіян, два склади з боєприпасами та пункт управління. Читати далі –>
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