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Сильний ракетний удар по Запоріжжю та втрати ворога на півдні: головні новини ночі 9 жовтня

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Сильний ракетний удар по Запоріжжю та втрати ворога на півдні: головні новини ночі 9 жовтня

Фото: Фото з соціальних мереж

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 9 жовтня:

  • У Запоріжжі вночі пролунали вибухи. Читати далі –>
  • Ворог атакував Запоріжжя майже десятком ракет. Читати далі –>
  • Росія завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю: зруйновані будинки, спалахнули пожежі. Читати далі –>
  • Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинуло 17 осіб. Читати далі –>
  • На півдні вороже військо "схудло" на 83 росіян, два склади з боєприпасами та пункт управління. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
16к
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