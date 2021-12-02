Сильний сніг: рятувальники закликали туристів не йти в гори та показали відео хуртовини в Карпатах

Рятувальники наголосили, що гори взимку виглядають не так, як на туристичних буклетах.
Рятувальники закликали туристів не йти у Карпати під час сильної негоди. Оскільки для таких походів потрібна належна підготовка та обмундирування.
Про це повідомили у ДСНС України.
Рятувальники наголосили, що гори взимку виглядають не так, як на туристичних буклетах, та оприлюднили відео хуртовини на Драгобраті.
Працівники ДСНС закликали туристів перед походом в гори стежити за погодними умовами та зважати на попередження від рятувальників.
"Обов'язково враховуйте свої можливості і прогнози погоди, а також зареєструйте свій похід. Це можна зробити за допомогою онлайн-заявки на сайтах ГУ ДСНС у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях", - повідомили у ДСНС України.
Читайте також:
- Загадкова смерть двох хлопців в квартирі у Полтаві: що відомо про третього чоловіка, який вижив
- Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: суд визнав винним 13-річного хлопця та оголосив вирок
- Душили палицею, аж поки не перестав дихати: у Полтаві засудили підлітків, які намагалися вбити 7-річного хлопчика