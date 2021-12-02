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Сильний сніг: рятувальники закликали туристів не йти в гори та показали відео хуртовини в Карпатах

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Сильний сніг: рятувальники закликали туристів не йти в гори та показали відео хуртовини в Карпатах

facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Рятувальники наголосили, що гори взимку виглядають не так, як на туристичних буклетах.

Рятувальники закликали туристів не йти у Карпати під час сильної негоди. Оскільки для таких походів потрібна належна підготовка та обмундирування. 

Про це повідомили у ДСНС України. 

Рятувальники наголосили, що гори взимку виглядають не так, як на туристичних буклетах, та оприлюднили відео хуртовини на Драгобраті. 

Працівники ДСНС закликали туристів перед походом в гори стежити за погодними умовами та зважати на попередження від рятувальників. 

"Обов'язково враховуйте свої можливості і прогнози погоди, а також зареєструйте свій похід. Це можна зробити за допомогою онлайн-заявки на сайтах ГУ ДСНС у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях", - повідомили у ДСНС України. 

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