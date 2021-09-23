Сильний вітер і дощ: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 24 вересня

Сильний вітер і дощ: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 24 вересня

У Карпатах вночі знову очікується мокрий сніг.

У п'ятницю, 24 вересня, в Україні буде дощова та вітряна погода - місяцями пориви досягатимуть 25-30 м/с.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні ітимуть помірні, на півночі країни місцями значні дощі, лише у південній частині та східних областях вночі без опадів. Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, вночі на заході, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті та у південній частині 13-18°. В Карпатах невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), температура протягом доби 1-6° тепла.

У Києві 24 вересня також дощитиме. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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