Сильний вітер і мокрий сніг: синоптики оновили прогноз погоди на вихідні

На півдні України дощі можуть супроводжуватися грозами.
На вихідні - 11-12 листопада - активний циклон із південного заходу Європи під назвою Helmoe зумовить дощі практично на всій території України.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У суботу та неділю можливі сильні дощі.
Лише у східній частині країни 11 листопада опадів не передбачається. Вітер буде північного західного напрямку й досягатиме штормових поривів - до 15-20, подекуди навіть до 25 метрів за секунду.
У Карпатах через низьку температуру повітря йтиме мокрий сніг, також можливий сильний мокрий сніг.
Температура повітря протягом дня у суботу особливо не зміниться, у більшості областей +7... +12℃, на півдні +12... +17℃.
На півдні України дощі можуть супроводжуватися грозами.
"У Києві і субота, й неділя очікуються дощовими та вітряними, дощі місцями будуть значними. Негоду посилить північно-західний сильний вітер. Температура повітря у денні години становитиме у суботу +9℃, у неділю +7℃. Очікуються магнітні бурі", - додала Діденко.
Чи будуть морози і сніг взимку – читайте у новині.
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