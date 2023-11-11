Сильний вітер і мокрий сніг: синоптики оновили прогноз погоди на вихідні

На півдні України дощі можуть супроводжуватися грозами.

На вихідні - 11-12 листопада - активний циклон із південного заходу Європи під назвою Helmoe зумовить дощі практично на всій території України.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У суботу та неділю можливі сильні дощі.

Лише у східній частині країни 11 листопада опадів не передбачається. Вітер буде північного західного напрямку й досягатиме штормових поривів - до 15-20, подекуди навіть до 25 метрів за секунду.

У Карпатах через низьку температуру повітря йтиме мокрий сніг, також можливий сильний мокрий сніг.

Температура повітря протягом дня у суботу особливо не зміниться, у більшості областей +7... +12℃, на півдні +12... +17℃.

На півдні України дощі можуть супроводжуватися грозами.



"У Києві і субота, й неділя очікуються дощовими та вітряними, дощі місцями будуть значними. Негоду посилить північно-західний сильний вітер. Температура повітря у денні години становитиме у суботу +9℃, у неділю +7℃. Очікуються магнітні бурі", - додала Діденко.

Чи будуть морози і сніг взимку – читайте у новині.

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