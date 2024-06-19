“Силова” мобілізація: в Міноборони пояснили, чи мають право працівники ТЦК затримувати громадян

Здійснювати адміністративне затримання та доставляти громадян до ТЦК мають право тільки працівники поліції. Такі заходи можуть відбуватися у присутності уповноважених представників ТЦК.

Про це повідомили у Міноборони у відповідь на інформаційний запит РБК-Україна.

З посиланням на абзац 10 пункту 15 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16.05.2024 року №560, в Міноборони уточнили, що під час дії воєнного стану уповноважені представники ТЦК вживають заходів разом з поліцейськими до адміністративного затримання та доставляння до ТЦК громадян, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку.

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“Адміністративне затримання громадянина поліцейським може відбуватися у присутності уповноважених представників ТЦК. Так само не заборонено законом доставляти громадянина, який був затриманий поліцейським, на транспортному засобі ТЦК за умови присутності у ньому поліцейського. Не суперечить чинному законодавству і доставлення громадянина до ТЦК, яке відбувається добровільно (тобто не всупереч волі громадянина)", - пояснили у Міноборони.

Нагадаємо, 19 червня в парламенті розповіли, чи з’явиться на вулицях військова поліція, яка начебто буде ловити ухилянтів та чи будуть ці силовики в житлі військовозобов’язаних вибивати двері.

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