Силова мобілізація в Одесі: біля розважального закладу жорстко затримали чоловіка (відео)

Причина затримання наразі невідома.
У курортному районі міста Одеси Аркадії група оповіщення у складі працівників ТЦК та поліцейських жорстко затримала цивільного чоловіка поблизу розважального закладу.
На опублікованих місцевими пабліками кадрах видно, що до мобілізаційних заходів було залучено близько десяти людей у поліцейській та військовій формі.
Чоловіка, який агресивно щось вигукував у бік правоохоронців, поклали на землю і одягли йому на руки кайданки.
Коли його конвоювали, було видно, що вдягнутий він лише у майку та куці шорти.
Автор відео назвав ситуацію “свавіллям”.
Причина затримання наразі невідома.
Нагадаємо, поліція має право примусово доправляти людей, які перебувають у розшуку, до ТЦК в порядку адміністративного затримання.
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