Силова мобілізація в Одесі: біля розважального закладу жорстко затримали чоловіка (відео)

У курортному районі міста Одеси Аркадії група оповіщення у складі працівників ТЦК та поліцейських жорстко затримала цивільного чоловіка поблизу розважального закладу.

На опублікованих місцевими пабліками кадрах видно, що до мобілізаційних заходів було залучено близько десяти людей у поліцейській та військовій формі.

Також читайте В Одесі працівники поліції та ТЦК змушені були носити цивільного на руках: відео

Чоловіка, який агресивно щось вигукував у бік правоохоронців, поклали на землю і одягли йому на руки кайданки.

Коли його конвоювали, було видно, що вдягнутий він лише у майку та куці шорти.

Автор відео назвав ситуацію “свавіллям”.

Причина затримання наразі невідома.

В Одесі біля розважального закладу працівники поліції та ТЦК жорстко затримали чоловіка

Нагадаємо, поліція має право примусово доправляти людей, які перебувають у розшуку, до ТЦК в порядку адміністративного затримання.

Читайте також: