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Силова мобілізація в Одесі: біля розважального закладу жорстко затримали чоловіка (відео)

Силова мобілізація в Одесі: біля розважального закладу жорстко затримали чоловіка (відео)

В Одесі мобілізаційна група оповіщення провела жорстке затримання біля відпочинкового закладу / Фото: скриншот з відео

Причина затримання наразі невідома. 

У курортному районі міста Одеси Аркадії група оповіщення у складі працівників ТЦК та поліцейських жорстко затримала цивільного чоловіка поблизу розважального закладу. 

На опублікованих місцевими пабліками кадрах видно, що до мобілізаційних заходів було залучено близько десяти людей у поліцейській та військовій формі. 

Чоловіка, який агресивно щось вигукував у бік правоохоронців, поклали на землю і одягли йому на руки кайданки. 

Коли його конвоювали, було видно, що вдягнутий він лише у майку та куці шорти. 

Автор відео назвав ситуацію “свавіллям”.

Причина затримання наразі невідома. 

В Одесі біля розважального закладу працівники поліції та ТЦК жорстко затримали чоловіка

В Одесі біля розважального закладу працівники поліції та ТЦК жорстко затримали чоловіка

Нагадаємо, поліція має право примусово доправляти людей, які перебувають у розшуку, до ТЦК в порядку адміністративного затримання.

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