СБУ прийшла з обшуками до офісу партії ОПЗЖ і до тещі Медведчука

СБУ прийшла з обшуками до офісу партії ОПЗЖ і до тещі Медведчука

Слідчі ДБР і СБУ прийшли з обшуками вранці 24 червня.

Правоохоронці навідалися з новими обшуками до офісу партії ОПЗЖ та будинку матері Оксани Марченко — дружини нардепа Віктора Медведчука і куми Путіна.

Як написав у Facebook нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, прокурори і слідчі прийшли з обшуками вранці 24 червня.

Також читайте Від санкцій до підозри в державній зраді: повна хронологія подій щодо кума Путіна Віктора Медведчука

"Сьогодні від самого ранку прокурори і слідчі знову нагрянули з черговими обшуками до Медведчука. Цього разу обшукують не тільки партійний офіс, кабінети і житла найближчих соратників, що вже стало традицією для чинної влади. Цього разу з обшуками приїхали ще й до мами дружини Медведчука і на повному серйозі намагаються знайти докази державної зради зятя", - написав проросійський нардеп.

Кузьмін також опублікував фото з місця обшуків, на якому видно, як кілька силовиків стоять біля дверей будівлі.

Пресслужба СБУ підтвердила інформацію про обшуки. "Слідчі СБУ і ДБР проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження, у якому оголошені підозри народним депутатам Медведчуку В.В. та Козаку Т.Р.", - повідомили в СБУ в коментарі УП.

Facebook/Ренат Кузьмін

Артем Марчевський Facebook

Нагадаємо, 11 травня підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму Віктору Медведчуку та його однопартійцю Тарасу Козаку підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова. Йдеться, зокрема, про домовленості Медведчука з представниками російського уряду про перереєстрацію в окупованому Криму підприємства з видобутку корисних копалин. Стверджують, що кум Путіна передавав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних сил України через свого соратника Тараса Козака.

У четвер, 13 травня, у Печерському суді міста Києва Медведчуку обрали запобіжний захід: відправили під домашній арешт. Наступного дня на нардепа від фракції ОПЗЖ надягли електронний браслет.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання