"Силою змушували підписати документи": у Харкові затримали банду, яка викрадала людей і забирала у них нерухомість

"Силою змушували підписати документи": у Харкові затримали банду, яка викрадала людей і забирала у них нерухомість

Четверо місцевих мешканців мають “за плечима” кримінальний досвід.

У Харкові правоохоронці затримали угруповання, яке забирало у пенсіонерів і самотніх людей їхню нерухомість.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав ексначальник Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель.

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Як стало відомо, затримання силовики провели вдень 5 жовтня на перехресті вулиць Плеханова і Молочна. Там правоохоронці зупинили легковий автомобіль, в якому перебували чотири людини: двоє чоловіків і дві жінки.

Їх витягли з авто і одягли на них наручники. За даними копів, затримані — вимагачі. Вони викрадали людей і змушували їх підписувати документи з відмовою від своєї нерухомості.

"Четверо місцевих мешканців мають “за плечима” чималий кримінальний досвід. Вони діяли за чітко розробленим та продуманим планом. У жертви обирали самотніх громадян та осіб, що ведуть асоціальний спосіб життя. Мета — у будь-який спосіб заволодіти їхнім майном. Для цього вони викрадали потерпілих та силою змушували підписати документи, на підставі яких надалі переоформлювали нерухомість”, — розповів Андрій Рубель.

Також під час спецоперації правоохоронці звільнили потерпілого.

Нагадаємо, що у Харкові ґвалтівника п'ятьох дівчат засудили до 12 років ув'язнення.

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