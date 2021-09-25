Силою змушував відновити стосунки: в Одесі хлопець викрав свою колишню дівчину

Дівчині вдалося звільнитися лише обманом, пообіцявши знову зустрічатися з хлопцем.

В Одесі 21-річний хлопець посеред вулиці викрав свою колишню 19-річну дівчину, вивіз її на автомобілі за місто й там залякуваннями та застосуванням сили вимагав відновити стосунки.

"Про те, що на вулиці Михайла Грушевського невідомий силоміць посадив дівчину в автівку і поїхав геть, до поліції повідомили очевидці. За годину правоохоронці встановили автомобіль правопорушника та визначили його маршрут. А згодом затримали і самого зловмисника", - зазначили в Одеському районному управлінні поліції №1.

Хлопець вивіз викрадену дівчину на київську трасу. Після довгих розмов та сперечань вона збрехала, що погоджується відновити стосунки. Тож хлопець відвіз її назад у місто й відпустив.

"21-річний молодик вивіз дівчину на київську трасу, де, застосовуючи силу, зажадав відновити стосунки. У разі відмови хлопець пригрозив, що замкне потерпілу у якомусь віддаленому населеному пункті. Дівчина вдала, що погодилася, і тоді правопорушник повернувся в Одесу та висадив її на одній з вулиць міста", - повідомили в поліції.

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"Зараз він перебуває в слідчому ізоляторі, йому інкримінують незаконне позбавлення волі та викрадення людини із заподіянням їй фізичних ушкоджень, що передбачено ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України. Згідно з законодавством, підозрюваному загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі", - розповів начальник слідчого відділу відділення поліції №4 Одеського райуправління поліції №1 Ярослав Клинч.

Нагадаємо, на Полтавщині невідомі просто посеред траси викрали доньку місцевих депутатів, яка їхала на навчання до Києва. Дівчину понад два тижні тримали у заручницях, а від її батьків вимагали переказати 470 тисяч доларів у біткоїнах. Ті вирішили звернутися до правоохоронців. Розв'язка цієї історії виявилася ще більш несподіваною, ніж здавалося спочатку. Дівчину "замовив" хлопець, який жорстоко пошматував ножем подругу полонянки.

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