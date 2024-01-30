Сім квартир, рахунки в Іспанії та дорогий подарунок дружині: що в декларації Віталія Кіма

Віднедавна декларації всі посадовці та чиновники знову мають показувати публічно. ДБР уже виявило перших порушників і взяло їх у розробку. А тим часом свою декларацію оприлюднив і начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який від перших днів війни знаходив, як з гумором подати інформацію та заспокоїти українців.

Всі деталі про це – в ексклюзиві Вікторії Гнатюк на TSN.UA.

Публічні декларації повертаються

Українські чиновники мають дедлайн до 31 січня, щоб подати електронні декларації про свої статки й доходи, рухоме та нерухоме майно, автомобілі, квартири, корпоративні права тощо. Нагадаємо, декларування було призупинене після початку повномасштабного вторгнення РФ. У жовтні 2023 року Верховна Рада відновила цю вимогу до посадовців, тож декларації, зібрані в реєстрі, знову перевірятимуться Національним агентством з питань запобігання корупції. Водночас у НАЗК заявили про запровадження кардинально нового підходу як до відбору, так і до процедури перевірок. Особливу увагу приділятимуть деклараціям з ознаками незаконного збагачення, необґгрунтованих чи незадекларованих активів. У відомстві кажуть, що таким чином зможуть перевірити якомога більше поданих декларацій, оптимізувати процес контролю та підвищити його результативність.

І от у ДБР уже зафіксували, хто "забув" задекларувати свої статки. Серед них посадовець головного управління ДСНС у Києві – той кілька років забував записати в декларацію, що має його дружина. Про це розповіла речниця ДБР Тетяна Сап'ян. Вона також нагадала, як каратимуть "ухилянтів" від прозорих декларацій.

Водночас на початку повномасштабної війни та до повернення обов'язкового електронного декларування чиновникам, яких звільняли, дозволяли інформацію про доходи не показувати. Видання "Слово і діло" вирішило перевірити, хто з топчиновників все ж прозвітував про свої статки під час звільнення попри законну можливість зробити це пізніше і тепер має це зробити згідно з законом до кінця січня 2024 року. Так, з топчиновників під час звільнення з Кабміну декларації не подали ексміністр аграрної політики Роман Лещенко, ексміністерка соціальної політики Марина Лазебна, ексміністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін. Не став звітувати під час звільнення з Національного банку і Кирило Шевченко. Декларації під час звільнення не подали також колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова (тепер пані посол), ексголова Нацполіції Ігор Клименко, який тепер обіймає посаду міністра внутрішніх справ, та ексголова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник.

Натомість зі звільнених чиновників таки подали декларації: колишній міністр освіти Сергій Шкарлет, ексміністр оборони Олексій Резніков, ексміністр спорту Володимир Гутцайт і колишній очільник СБУ Іван Баканов.

Що має Віталій Кім

Цікава декларація у начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, який відомий на всю країну своїм висловом: "Доброго вечора, ми з України".

Особливо цікавило людей, чи не Віталій Кім часом є власником телеграм-каналу "Ніколаєвскій Ваньок", який славиться своїми дописами, зокрема, з нотками гумору. Найбільшу активність на каналі фіксують під час повітряних тривог через загрозу обстрілів українських міст російськими окупантами. Адміністратори каналу завжди оперативно повідомляють підписників про ймовірний напрямок руху російських ракет або безпілотників. Після відбою повітряної тривоги в Telegram-каналі адміністратори пишуть фірмову фразу про те, що можна "пісяти й спати". Цю фразу помічали й в особистому телеграмі Кіма.

В червні 2023 року під час інтерв'ю голову Миколаївської ОВА вирішила запитати про це й українська журналістка Андріана Кучер. Втім, посадовець сказав, що припущення хибні. Хто ж веде телеграм-канал, Кім говорити відмовився.

Нагадаємо, що саме в цьому телеграм-каналі 2022 року з'явилася цікавенька пропозиція для росіян, мовляв, російський солдате, здавай техніку та отримуй за це гроші. А вже 23 вересня 2022 року Віталій Кім і зазначений Telegram-канал розповіли деталі цієї "спецоперації", внаслідок якої наші бійці отримали бронеавтомобіль "Тигр".

До слова, Кім прийшов до влади з бізнесу. Отож, за 2021 рік Віталій Кім отримав 708 тисяч гривень зарплати, а за 2022-й – майже 931 тисячу гривень. Джерелом його доходів є зарплата та премії голови Миколаївської ОВА. Про це свідчать дані Віталія Кіма в Єдиному державному реєстрі декларацій. Також у власності Кіма є п’ять квартир у Миколаєві площею від 49 до 116 квадратних метрів, а також 50% прав на квартиру площею у понад 102 квадратні метри. Ще одна квартира належить Юлії Кім, дружині начальника ОВА, площею у понад 50 квадратів. Сам Кім ще володіє нежитловим приміщенням площею 293 кв. м. Ця ж нерухомість була вказана і в декларації за 2021 рік. У власності є автомобіль Mercedes-Benz Е200 2015 року випуску, також він орендує у компанії "Моноліт" Volkswagen Touareg R-Line. А його дружина Юлія Кім володіє Subaru XV. В цьому розділі також без змін за рік.

Дружина голови ОВА Юлія Кім 2021 року заробила 1 мільйон 283 тисячі гривень доходу від підприємницької діяльності та роботи в компанії "Мисливець Миколаїв". 2022 року вона отримала понад 65 тисяч гривень зарплати від "Мисливця Миколаїв". А ще того ж року Юлія Кім отримала від чоловіка подарунок – годинник Hublot вартістю майже 439 тисяч гривень. Також Юлія Кім володіє корпоративними правами у фірмах "Дует-Плюс", "Медиа Группа". Ці корпоративні права оцінили у 840 тисяч гривень. Є і крипта. Так, у березні 2022 року Юлія Кім отримала у криптовалюті 848 тисяч гривень. Готівкою подружжя зберігає понад 95 тисяч доларів і 509 тисяч гривень. Також у родини Кім є рахунки в іспанському банку, на рахунку Юлії Кім 69 тисяч євро, у Віталія Кіма – 74 тисячі євро. 2021 року заощадження родини Кім у готівці були на суму 265 тисяч доларів та 963 тисячі гривень, рахунків у закордонних банках не було. В декларації Кіма за 2019 рік, перед вступом на посаду голови ОДА, було зафіксовано 270 тисяч доларів заощаджень готівкою.

Заява Данілова

Нагадаємо, що у грудні 2023 року напередодні відкриття публічних декларацій секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підтримує законопроєкт про відновлення декларування певної категорії осіб, але водночас вважає, що потрібно подавати таку декларацію всім громадянам України.

"Підтримую законопроєкт про відновлення декларування певної категорії осіб, це треба підтримувати, але зауважу, що декларацію мають здавати всі без винятку громадяни України, тому що ми по Конституції всі рівні, і не можна відокремлювати одних від інших. Маєте бажання отримати якусь допомогу від держави, то здайте декларацію. Тоді ми будемо жити цивілізовано, тоді буде все всім зрозуміло. А робити якісь винятки є не зовсім коректним. І немає значення, хто яку посаду обіймає, це має бути нормою. Що є в абсолютній більшості цивілізованих країн".

Нова система перевірок

Водночас щоб ефективно перевіряти декларації чиновників, у НАЗК навіть хочуть залучити штучний інтелект. Про це представники агенства розповіли наприкінці грудня під час брифінгу під назвою "Новий підхід НАЗК до відбору та перевірок декларацій" за участі Артема Ситника, заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

"НАЗК змінює підхід до відбору та перевірок декларацій. Раніше НАЗК мало обов'язок щорічно перевіряти декларації всіх топпосадовців, тому на повну перевірку відбирало декларації залежно від категорії посади, передусім президента України, міністрів, народних депутатів, суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду. Понад 99% декларацій не були охоплені системним контролем НАЗК, а перевірка службовців інших посад була можливою лише за зверненням громадян, матеріалами журналістських розслідувань або в межах співпраці з правоохоронними органами. Як результат, ми не реалізовували очікування суспільства з перевірок декларацій. Тож що змінилося. Відтепер відбір декларацій здійснюватиметься за результатами оцінки ризиків декларації, тобто залежно від показника рейтингу ризику. Це стало можливим, оскільки в Закон України "Про запобігання корупції" внесено зміни та виключено обов’язок перевіряти щорічно всі декларації топчиновників, що дало можливість фактично змінити підхід до відбору декларацій на перевірку за ризик-орієнтованим принципом. Всі подані декларації будуть проходити оцінку ризиків, ті декларації, які матимуть найменший показник рейтингу ризику та можуть бути перевірені автоматизовано, зможуть бути перевірені за допомогою програмних засобів – механізму автоматизованої перевірки. Йдеться про порівняння даних декларації з іншими реєстрами, перевірку певними "формулами", наприклад, на виявлення ознак незаконного збагачення, наявності необґрунтованих активів тощо. Отримання довідки про проходження автоперевірки не означатиме, що декларація пройшла повну перевірку, а свідчитиме, що вона має мінімальний коефіцієнт ризику. Ми прогнозуємо, що третина декларацій пройдуть цю перевірку".

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім разом з дружиною Юлією дали перше спільне інтерв'ю.

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