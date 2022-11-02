Сім п'ятниць на тиждень: Росія передумала і поновила свою участь в "зерновій угоді"

У РФ заявили, що і далі продовжуватимуть участь у "зерновій угоді".

У Росії повідомили, що поновили свою участь у "зерновій угоді".

Про це повідомляє Міноборони РФ.

В Міноборони РФ нагадали, що 29 жовтня цього року Україна атакувала їхні судна, які нібито задіяні у забезпеченні безпеки "зернового коридору", через що РФ призупинила реалізацію угоди щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів.

Сьогодні в Міноборони заявили, що завдяки ООН та Туреччині вдалося отримати гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору для ведення бойових дій проти РФ.

"Російська Федерація вважає, що отримані гарантії на даний момент видаються достатніми та відновлює реалізацію угоди – Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продовольства з портів України ("Чорноморська ініціатива"), призупинену після теракту в Севастополі", - повідомили в міноборони РФ.

"Зернова угода":

Володимир Путні заявив, що РФ не зупинила, а призупинила участь у "зерновій угоді" через атаку України на свої кораблі 29 жовтня. Путін заявив, що українська сторона завдала ударів по російським суднам безпілотниками завдовшки 6 метрів, які мали на борту 500 тон вибухівки. Слід зазначити, що російський диктатор наплутав с технічними показниками. оскільки 500 тон вибухівки важко вмівстити в 6-метровий безпілотник.

У Держдепартаменті США заявили, що РФ знову робить їжу зброєю проти українців і що заяви Росії, щодо призупинення "зернової угоди" мають "негайний, шкідливий ефект на глобальну харчову безпеку".

У Центрі протидії дезінформації вважають, що російські окупанти заздалегідь спланували маніпуляцію, спрямовану на вихід РФ із “зернової угоди”, а для її реалізації вони очікували потрібного моменту.

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