Сім років перебував на гемодіалізі: у Херсоні дружина віддала чоловікові нирку

Сім років перебував на гемодіалізі: у Херсоні дружина віддала чоловікові нирку

Вже незабаром прооперований пацієнт повернеться до нормального життя.

У Херсоні вперше за роки незалежності зробили трансплантацію нирки. Пацієнтом став 42-річний чоловік, який до цього 7 років перебував на гемодіалізі.

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Про це повідомляє Перший регіональний.

Сьогодні, 30 жовтня 2021 року, у Херсонській обласній клінічній лікарні вперше за роки незалежності пересадили нирку. Прооперували 42-річного жителя Херсонської області, який 7 років перебував на гемодіалізі.

Донором для чоловіка стала його 39-річна дружина.

"Підготовка до операції тривала 1,5 місяці. І вже по завершенню всіх необхідних досліджень наважилися на операцію. Операцію здійснили Михайло Загрійчук, керівник Київського центру трансплантації, Микола Поляков, київський професор та Юрій Спірін, керівник Херсонського центру з трансплантації», – розповідає директор лікарні Віктор Короленко.

За його словами, прооперований чоловік почувається добре, і вже незабаром зможе повернутися до нормального життя.

Наразі на операцію з пересадки нирки очікують 26 людей, ще 4 пацієнтам необхідна трансплантація серця.

Нагадаємо, що з львівської лікарні виписали пацієнта, якому вперше в Україні пересадили легені.

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