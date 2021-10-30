Сім років перебував на гемодіалізі: у Херсоні дружина віддала чоловікові нирку

Вже незабаром прооперований пацієнт повернеться до нормального життя.
У Херсоні вперше за роки незалежності зробили трансплантацію нирки. Пацієнтом став 42-річний чоловік, який до цього 7 років перебував на гемодіалізі.
Про це повідомляє Перший регіональний.
Сьогодні, 30 жовтня 2021 року, у Херсонській обласній клінічній лікарні вперше за роки незалежності пересадили нирку. Прооперували 42-річного жителя Херсонської області, який 7 років перебував на гемодіалізі.
Донором для чоловіка стала його 39-річна дружина.
"Підготовка до операції тривала 1,5 місяці. І вже по завершенню всіх необхідних досліджень наважилися на операцію. Операцію здійснили Михайло Загрійчук, керівник Київського центру трансплантації, Микола Поляков, київський професор та Юрій Спірін, керівник Херсонського центру з трансплантації», – розповідає директор лікарні Віктор Короленко.
За його словами, прооперований чоловік почувається добре, і вже незабаром зможе повернутися до нормального життя.
Наразі на операцію з пересадки нирки очікують 26 людей, ще 4 пацієнтам необхідна трансплантація серця.
Нагадаємо, що з львівської лікарні виписали пацієнта, якому вперше в Україні пересадили легені.