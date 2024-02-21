Сім російських "сушок" і штурми РФ на 4 напрямках: головне зі звернення Зеленського

Що стосується відносин із Польщею, то президент запевнив, що Україна готова до діалогу.

Увечері, 21 лютого, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Фронт

Перш за все глава держави подякував Повітряним силам і всім воїнам, хто захищає українське небо.

"Є хороші результати щодо російських військових літаків. Сім бойових літаків – російських "сушок" – за тиждень", – повідомив він.

За інформацією президента, найбільша активність російських штурмів за цю добу зафіксована:

Авдіївський напрямок – Ласточкине.

Мар’їнський напрямок – Новомихайлівка.

Купʼянський напрямок – Синьківка.

Запорізький напрямок – Роботине.

Зовнішня політика

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"Український принцип – це прагматизм. І щодо безпеки – ми маємо максимально прагматично робити все, щоб і Україна, і кожен із наших партнерів ставали сильнішими, щоб кожному з нас додавалося можливостей захищатися від російського зла. Також прагматично ми маємо підходити й до розв’язання соціальних та економічних проблем – без зайвої політизації, без маніпуляцій – маніпуляцій відносинами між державами й народами. Що більш ми прагматичні – кожен у Європі, то більш захищені наші спільні цінності, то міцніша наша незалежність", – каже Зеленський.

Він запевнив, що саме такий пріоритет України зараз безпосередньо стосується відносин із Польщею.

Зеленськй нагадав, що запропонував лідерам Польщі розв’язати наявні проблеми на кордоні.

"Наш уряд, усі наші інституції готові до зустрічей і діалогу. Я готовий приєднатися до цих зустрічей. Дуже важливо, щоб і Єврокомісія була в діалозі. Нам усім потрібен результат. І тим паче, коли нашим державам і народам у Європі так чи інакше загрожує російська агресія. Коли українці та поляки чи будь-хто інший у нашій Європі не знаходить спільної мови між собою, від цього радіє лише Москва", – наголосив він.

Безпекові угоди

Зеленськй анонсував нові безпекові угоди з партнерами.

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"Це і нова оборонна підтримка для наших воїнів, і цілком конкретні фінансові гарантії для нашої держави, і політична взаємодія, яка наближає Україну – нашу державу, наше суспільство – до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили. Вже найближчими тижнями готуємо кілька нових безпекових угод", – підсумував глава держави.

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Зеленський: Сім бойових літаків – російських "сушок" – за тиждень