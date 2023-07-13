Сім'я возз'єдналася: додому повернули ще двох дітей із тимчасово окупованої території

У перший же день повномасштабного вторгнення сестри розлучилися з батьками.

У четвер, 13 червня, їх вдалося повернути додому з окупованої території. Нарешті сім'я возз'єдналася.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Сестер утримувала бабуся

Близько півтора року дівчата, яким лише 5 та 12 років, перебували з бабусею. Вона відмовлялася передавати дітей матері, яка повернулася з полону.

"Після звернення мами дівчаток, наш Офіс напрацював механізм їх повернення із російською стороною. І, на щастя, все вдалося", – відзначив Лубінець.

Зустріч з мамою / Фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Омбудсман наголосив, що влада продовжує працювати для того, щоб кожна українська дитина повернулася на Батьківщину.

Влада повернула дітей до батьків

Зауважимо, 6 липня з російського полону вдалось повернути 6-річного Рената та 10-річну Варвару. Маму дітей – бойову медикиню – звільнили під час великого обміну полоненими у жовтні 2022 року. Проте окупанти викрали її дітей і тривалий час це приховували.

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