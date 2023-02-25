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Сімейна драма: у Хмельницькій області батько зарізав молодшого сина, а старший дивом врятувався

Сімейна драма: у Хмельницькій області батько зарізав молодшого сина, а старший дивом врятувався

Фото: Associated Press

Діти прийшли до батька у гості.

Хмельницький апеляційний суд визнав 67-річного мешканця села Довжок винним у вбивстві свого сина і засудив чоловіка до 14 років ув’язнення. У суді обвинувачений провину не визнав і стверджував, що не вбивав сина, а брати самі побилися між собою.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Хмельницької області.

За даними слідства, до мешканця села Довжок прийшли його сини з товаришем. 

"Господар накрив стіл, а гості принесли алкоголь. Після випитого між ними виникла сварка і батько схопився за ножа. Старший брат втік до сусідів , щоб попросити допомоги. Його життя вдалося врятувати. Молодшого брата медики знайшли посеред подвір’я – він уже не дихав", – йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, у Рівненській області молодики побили односельця та залишили помирати.

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