Сімейна реліквія стала домовиною: подробиці трагедії з дітьми, яких знайшли мертвими у старій скрині

Сімейна реліквія стала домовиною: подробиці трагедії з дітьми, яких знайшли мертвими у старій скрині

Загадково зниклих дітей шукали правоохоронці, місцеві і кінологи. Службовий собака весь час повертався у двір, немов підказував, що діти десь тут, розповідають односельці загиблих дітей.

У селі Микільське Волноваського району Донецької області загадково зниклих 7-річного хлопчика та 10-річну дівчинку знайшли мертвими у старовинній скрині, яку передавали з покоління у покоління.

Про цей трагічний день детальніше розповіли односельчани родини, в якій сталось горе, пише "Обозреватель".

Того дня ще на світанку батьки поїхали в сусіднє село за 30 км збирати картоплю на полях. А діти залишилися вдома, вони спали, адже був вихідний день і в школу збиратися не потрібно було.

Як розповіла поліції мама дітей, востаннє вона розмовляла з ними о 10 годині ранку, а вже з 11:00 діти перестали відповідати на дзвінки.

За словами старости села Миколи Кондращенка, кинути все і повернутися додому батьки, мабуть, не могли.

"Село розташоване за 30 км від нас, туди працівників везуть транспортом і ввечері повертають", – пояснює Кондращенко.

Повернувшись додому лише ввечері, і не знайшовши дітей, мати приблизно о 18 год. заявила у поліцію про їхнє зникнення.

Дітей розшукували правоохоронці, кінологи, та місцеві мешканці.

фото / Оксани Преснової, ОК

"Ходили по дворах, поліцейські питали, чи не бачили двох дітей – хлопчика й дівчинку. Кажуть, що службовий собака весь час повертався у двір, немов підказував, що діти десь тут", – розповідає місцевий житель Ігор.

Під час огляду будинку правоохоронці і справді виявили дітей. Їх знайшли мертвими у скрині, якій 300 років.

Прокуратура Донецької області

"Як розповів їхній родич, це старовинна скриня, виготовлена десь у 1700-х роках. Вона передавалася з покоління в покоління, як придане. Зроблена добротно, так що повітря туди, мабуть, практично не потрапляло. Коли діти туди залізли, то клямка для навісного замка зачинилася, і вони не змогли відчинитися і задихнулися", – говорить староста села.

фото / Оксани Преснової, ОК

За словами односельців, сім'я, в якій сталось горе, переїхала в Микільське 10 років тому з Вугледара, де залишилися бабусі й дідусі дітей.

Батько загиблих хлопчика і дівчинки раніше працював на шахті, а мама на комбінаті. Але звільнилися й переїхали жити в село. Підробляли там, де була можливість, а також мали слабкість до алкоголю.

Сім'я перебували на обліку в соціальних службах, і за словами старости села, під час візиту фахівців, у будинку все було прибрано і приготовлено, а діти завжди відвідували школу.

фото / Оксани Преснової, ОК

"Я особисто розмовляв із дітьми, питав, чи ображають їх мама з татом. Вони говорили, що ні. Але й слідів побоїв на них теж не було. Тож якоїсь агресії на адресу дітей там не було. У школі вони вчилися нормально, уроки не пропускали", – розповідає Микола Кондращенко.

фото / Оксани Преснової, ОК

За його словами, батьки на певний час припинили зловживати алкоголем, коли дізнались, що їх можуть позбавити батьківських прав, а мати в істериці просила не забирати дітей. Утім згодом знову почали випивати.

Зараз батьки та рідні важко переживають загибель дітей. Братика і сестричку поховали 20 вересня у селі Микільське.

Нагадаємо, трагедія сталась 18 вересня. Поліція розглядає різні версії щодо загибелі братика та сестрички. Одна з них - діти могли самостійно залізти у скриню, яка захлопнулася на замок. Причиною смерті стала асфіксія через браку кисню.

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