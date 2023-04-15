Сімейна трагедія: у Хмельницькій області жорстоко вбили 19-річного хлопця

Поліція затримала старшого брата потерпілого.
У селі Пашуки Хмельницької області 14 квітня сталась сімейна трагедія. 29-річний чоловік жорстоко вбив свого 19-річного брата.
Про це повідомляє Шепетівське районне відділення поліції.
За даними слідства, 14 квітня двоє братів випивали. Раптово чоловік посварились. Тоді старший брат вихопив ножа та вдарив у груди 19-річного хлопця. Від отриманих травм той помер на місці трагедії.
Після скоєного 29-річний чоловік усе розповів сусіду і той викликам медиків та поліцію.
Підозрюваного у вбивстві затримали. Йому інкримінують ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває розслідування трагедії.
Нагадаємо, на залізничній станції у місті Первомайський на Харківщині сталося вбивство. Правоохоронці розшукують зловмисника.
Також у Полтавській області до довічного позбавлення волі засудили чоловіка, який зґвалтував та жорстоко вбив свою дружину.
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