Сімейне пекло на Полтавщині: чоловік, запідозривши дружину в зраді, кілька разів її зґвалтував та вбив

У Полтавській області до довічного позбавлення волі засудили чоловіка, який кілька разів зґвалтував та жорстоко вбив свою дружину.

Про це йдеться у вироку Шишацького районного суду Полтавської області.

Чоловік жорстоко знущався з жінки, бо запідозрив її у зраді

За даними слідства, підозрюваний та його жертва почали спільно проживати 2013 року в одному сіл на Полтавщині. У пари народилося двоє дітей. Проте стосунки подружжя погіршилися 2021 року, коли чоловік перебував на роботі в Кривому Розі Дніпропетровської області. Він запідозрив дружину в тому, що вона йому нібито зраджує.

А тому у червні 2021 року чоловік повернувся до села, де жила його дружина та діти. Він під приводом продажу автомобіля виманив жінку з її помешкання. Чоловік вивіз потерпілу в поле, зв'язав її, порізав одяг, побив до непритомності та зґвалтував. Після цього він завіз жінку додому, а сам поїхав геть. Слідство вважає, що таким чином підозрюваний хотів помститись жінці через нібито зраду.

У липні чоловік вдруге виманив жінку до Гадяча. Він пообіцяв їй вирішити проблеми зі сплатою кредиту, проте цього так і не зробив. Натомість, скориставшись довірою потерпілої, він знову побив її та змусив зайнятись оральним сексом. Після цього жінка теж втратила свідомість, а коли прийшла до тями - звернулась до поліції.

Чоловік та його брат постійно переконували потерпілу відмовитись від звинувачення, проте вона цього не зробила, оскільки побоювалась за своє життя.

24 липня 2021 року чоловік вистежив жінку в селі Біленченківка. Він звинуватив її у тому, що вона нібито образила його "чоловічу гідність". Він приставив їй ножа до шиї та затягнув до саду. Він роздягнув потерпілу та почав її душити лосинами. Після чого чоловік вкотре вчинив сексуальне насильство щодо потерпілої. Помітивши, що жінка не подає ознак життя, покинув її на місці злочину та переховувався, проте його все ж розшукала поліція.

Підозрюваний на суді лише частково визнав провину

На суді підозрюваний свою провину визнав частково, заявивши, що не планував вбивати дружину. Він переконував суд, що його роздратувало те, що коли він перебував на роботі, у його дружини був інший. Також з невідомого номеру телефону йому прислали інтимні фотографії його дружини. За його словами, він нібито хотів помиритися з жінкою та заперечував факти зґвалтування. Підозрюваний стверджував, що в день трагедії він намагався "помиритися" з потерпілою, проте його розлютило те, що вона почала порівнювати його з іншими чоловіками, а мовляв, що "було далі, він не пам'ятає повністю".

"Бажаючи помститись дружині та самоствердитись в сексуальному плані, він відтягнув дружину від дороги, роздягнув та вступив з нею у вагінальний сексуальний контакт. При цьому він обмотав її шию її ж лосинами та один кінець засунув їй в рот. Стверджує, що вони з дружиною практикували жорсткий секс, з використанням різних додаткових пристроїв. Зокрема дружина любила коли її придушують під час сексу та отримувала від цього особливе задоволення, а отже у даний момент він вирішив застосувати саме такий метод", - йдеться у матеріалах суду.

Чоловік бив жінку, ґвалтував, а його родичі ще і погрожували потерпілій

Мати жертви на суді розповіла, що підозрюваний познайомився з її донькою, коли тій було лише 15 років. Згодом вона завагітніла. Коли дівчині виповнилось 18 років пара одружилась та у них народилася друга дитина.

Коли чоловік у червні 2021 року повернувся зі заробітків, то між ним та потерпілою сталась сварка, оскільки останній не привіз жодних зароблених грошей та почав звинувачувати потерпілу в зраді. Одного разу він витягнув жінку за волосся з душу та побив. Тоді пара наказала матері не втручатися в їхні стосунки.

Згодом вона помітила на своїй доньці синці і та їй зізналась, що чоловік її жорстоко зґвалтував. Навіть після цього потерпіла знайшла у собі сили пробачити нападнику та намагалась з ним примиритися. Проте коли він вдруге на неї напав - жінку госпіталізували і там медики, дізнавшись подробиці, звернулись до поліції.

Мати покійної каже, що родичі чоловіка погрожували її доньці та вимагали від неї забрати заяву. У день трагедії жінка відпочивала на ставку та не повернулась додому. Згодом матері повідомили, що її доньку вбили.

Схожі свідчення дала також подруга покійної. Вона лише додала, що заяви підозрюваного про те, що дружина його зраджувала були вигадкою, оскільки потерпіла їй про все розказувала.

Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі

Суд визнав підозрюваного винним за ч.2 ст. 152, ч.5 ст. 152, п.9 та п.10 ч.2 ст. 115 КК України та засудив до довічного позбавлення волі. Також матері потерпілої він повинен сплатити 515 622 грн, а своїм малолітнім дітям - один мільйон гривень.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Полтавській області районний суд виправдав чоловіка, якого колишня кохана та її малолітня донька звинуватили в зґвалтуванні.

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