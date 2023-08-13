Сімейне свято закінчилось розбірками: на Прикарпатті невістка порізала свекруху і побила чоловіка

В Івано-Франківській області святкування дня народження закінчилось розбірками. Жінка спочатку вдарила келихом з вином свого чоловіка, а потім порізала свекруху.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду Івано-Франківської області.

Інцидент стався у травні 2023 року. Тоді родина відзначала день народження сина. Під час цього між подружжям виник конфлікт і жінка розбила келих з вином об голову чоловіка. За свого сина вступилась свекруха. Через це жінки почали сваритись.

Тоді свекруха почала погрожувати жінці, що вона зателефонує її матері та поліції. Невістка вибігла вслід та порізала потерпілу ножем. У свекрухи діагностували тяжкі травми.

На суді підозрювана провину визнала та розкаялась. Вона розповіла, що вони з потерпілою давно конфліктували. Тоді вона накинулась на свекруху, бо та хотіла зателефонувати її хворій матері.

Свекруха повідомила, що вона з невісткою уже помирилась не має до неї претензій. Вона просила не карати свою родичку.

Суд визнав жінку винною, засудивши до 2 років та 6 місяців позбавлення волі. Проте суддя замінив цей термін на один рік іспитового.

Нагадаємо, на Прикарпатті свекруха палицею побила невістку, бо вона не дозволяла їй жити з онуками.

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