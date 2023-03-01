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"Сімейний бізнес": батько з сином організували незаконну схему переправлення чоловіків за кордон

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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"Сімейний бізнес": батько з сином організували незаконну схему переправлення чоловіків за кордон

Фото: Державне бюро розслідувань

Двоє зловмисників організували схему незаконного перетину кордону для призовників, до якої залучили працівників військкоматів та лікарень.

Працівники ДБР спільно із СБУ викрили двох мешканців столиці, які організовували схеми з незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку.

Про це повідомили в ДБР, СБУ та Київській міській прокуратурі.

Так, уродженець Ростовської області РФ і експрацівник військкомату разом з сином організував схему незаконного переправлення призовників через кордон. Порушники продавали охочим довідки військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я.

Вартість документа становила від 6 до 7 тис. доларів США. Сума залежала від стану здоров’я та наявності попередніх медичних документів у військовозобов’язаних осіб.

© Державне бюро розслідувань
Фото: Державне бюро розслідувань

До "сімейного бізнесу" були залучені працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також лікарі, які фальсифікували медичні документи з історіями захворювань та діагнозів.

Злочинців упіймали просто на гарячому — під час передавання 8 тис. доларів США. Батько і син вже встигли отримати 6 тис. доларів США. Тож загалом дві довідки про недієздатність коштували 14 тис. доларів.

Тепер порушникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила і блокувала ще три схеми ухилення українців від призову, серед організаторів – член комісії Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи.

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Дата публікації
Перегляди
2610
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