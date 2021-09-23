Сімейний бізнес з "полуничкою": у Кременчуці засудили чоловіка, який разом із дружиною знімали відео для дорослих

Сімейний бізнес з "полуничкою": у Кременчуці засудили чоловіка, який разом із дружиною знімали відео для дорослих

Слідство зафіксувало 28 відео порнографічного характеру.

У Кременчуці Полтавської області засудили чоловіка, який разом із дружиною знімав порнографічні відео та публікував його на Pornhub.

Про це йдеться в рішенні Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області.

За даними слідства, підсудний працює на посаді інженера-електронника у Кременчуцькому ліцеї №11. Він разом із своєю дружиною знімав порно-відео та публікував його Pornhub під ніком "MonaCharm", отримуючи за це гроші. Загалом подружжя зняло 28 відео.

Під час суду чоловік визнав себе винним та уклав угоду із прокурором, яка передбачала про покарання - три роки позбавлення волі.

Суд визнав угоду дійсною, засудивши чоловіка до трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном один рік. З чоловіка на користь держави також стягнули судові витрати в сумі 3269 грн за проведення судової портретної експертизи та 1307 грн. за проведення судової мистецтвознавчої експертизи.

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