Сімейний підряд на крові: у Дніпрі 17-річний юнак продовжував справу батька-коригувальника

У Дніпрі викрили 17-річного інформатора ГРУ РФ

У Дніпрі російські спецслужби завербували 17-річного місцевого юнака, який наводив повітряні атаки РФ по рідному місту. Що цікаво, у січні цього року СБУ затримала його батька, який також був коригувальником.

Про це передає пресслужба СБУ.

За словами правоохоронців, неповнолітній син працював на росіян разом з батьком. За інструкціями батька, юнак об’їжджав місто, намагаючись виявити локації промислових об’єктів, які могли виконувати оборонні замовлення.

Після розвідвилазок юнак «звітував» про заводи та підприємства, які, на думку неповнолітнього, виробляли озброєння та боєприпаси. Серед іншого, пересилав батькові фото українських об’єктів та їхні координати на гугл-картах.

Зібрані відомості «старший» агент відправляв своєму «куратору», який перебуває на окупованій території Запорізької області.

У разі отримання розвідданих росіяни сподівалися використати їх для підготовки нової серії обстрілів Дніпра.

Під час обшуків у юнака вилучили смартфон та флешку, замасковану у складеному ножі, із доказами роботи на російське ГРУ.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Юнак перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що влітку минулого року у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі та Хмельницькому СБУ запобігла спробам терактів, які мали вчинити неповнолітні.

Також у Житомирі двоє неповнолітніх агентів РФ вчинили теракт, внаслідок якого загинув чоловік, ще один — госпіталізований.

