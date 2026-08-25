ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
789
Час на прочитання
2 хв

Сім’я купила стару хату в селі за 40 тисяч грн і здивувала її виглядом за два роки

Родина переселенців із чернігівського прикордоння купила за 40 тисяч гривень хату в поліському селі та за два роки створила прибуткове господарство.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Стара хата у селі

Стара хата у селі / © скриншот з відео

Втікаючи від постійних обстрілів, сім’я переселенців із прикордоння Чернігівщини придбала за 40 тисяч гривень стару дерев’яну хату у віддаленому селі на Поліссі.

Наразі переселенці вже третій рік поспіль розбудовують нове життя та власну ферму, про що господар регулярно розповідає підписникам свого YouTube-каналу «Сільське Життя».

Що є у хаті за 40 тисяч гривень

Чоловік каже, що спершу родина жила значно ближче до лінії кордону, проте з міркувань безпеки прийняла рішення переїхати трохи далі.

«Тут неспокійно. Але люди якось живуть», — розповідає він.

У хаті немає ремонту, але є всі зручності, зокрема, ванна з бойлером. Також заготовлені дрова.

Стара хата у селі / © скриншот з відео

Стара хата у селі / © скриншот з відео

Стара хата у селі / © скриншот з відео

Стара хата у селі / © скриншот з відео

Кози, городина та кавуни: як облаштували господарство

За два роки з моменту придбання хати переселенці мають повноцінне господарство: тримають курей і кіз, вирощують городину та ягоди. На ділянці ростуть ранні та пізні сорти картоплі, а також агрус, порічки, смородина, ожина яблука та навіть кавуни.

Під хатою облаштовано два льохи, де зберігається консервація. За літо родина встигає заготовити десятки банок варення, а також компоти, мариновані гриби та тушонку.

Город з кавунами / © скриншот з відео

Город з кавунами / © скриншот з відео

Стара хата у селі / © скриншот з відео

Стара хата у селі / © скриншот з відео

Сушені гриби та YouTube: чим заробляють на життя

У селі та навколо бракує робочих місць, тож родина заробляє на продажу продукції власного господарства. Вони продають сушені яблука, сушені гриби — попит на них стабільно високий, а також городину та ягоди.

«Робота безперервна: зранку до вечора. Одне за одним… Але воно того варте — маємо і що собі залишити, і що продати», — розповідає господар.

Раніше ми писали про те, як пара вирішила кардинально змінити спосіб життя: вони залишили міську квартиру та переїхали у село Павлівка неподалік Івано-Франківська. Тут вони придбали невеликий старий будинок без ремонту, розташований поруч із лісом, заплативши за нього $15 тисяч.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie