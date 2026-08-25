Сім’я купила стару хату в селі за 40 тисяч грн і здивувала її виглядом за два роки

Стара хата у селі / © скриншот з відео

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Втікаючи від постійних обстрілів, сім’я переселенців із прикордоння Чернігівщини придбала за 40 тисяч гривень стару дерев’яну хату у віддаленому селі на Поліссі.

Наразі переселенці вже третій рік поспіль розбудовують нове життя та власну ферму, про що господар регулярно розповідає підписникам свого YouTube-каналу «Сільське Життя».

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Що є у хаті за 40 тисяч гривень

Чоловік каже, що спершу родина жила значно ближче до лінії кордону, проте з міркувань безпеки прийняла рішення переїхати трохи далі.

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«Тут неспокійно. Але люди якось живуть», — розповідає він.

У хаті немає ремонту, але є всі зручності, зокрема, ванна з бойлером. Також заготовлені дрова.

Стара хата у селі / © скриншот з відео

Стара хата у селі / © скриншот з відео

Кози, городина та кавуни: як облаштували господарство

За два роки з моменту придбання хати переселенці мають повноцінне господарство: тримають курей і кіз, вирощують городину та ягоди. На ділянці ростуть ранні та пізні сорти картоплі, а також агрус, порічки, смородина, ожина яблука та навіть кавуни.

Під хатою облаштовано два льохи, де зберігається консервація. За літо родина встигає заготовити десятки банок варення, а також компоти, мариновані гриби та тушонку.

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Город з кавунами / © скриншот з відео

Стара хата у селі / © скриншот з відео

Сушені гриби та YouTube: чим заробляють на життя

У селі та навколо бракує робочих місць, тож родина заробляє на продажу продукції власного господарства. Вони продають сушені яблука, сушені гриби — попит на них стабільно високий, а також городину та ягоди.

«Робота безперервна: зранку до вечора. Одне за одним… Але воно того варте — маємо і що собі залишити, і що продати», — розповідає господар.

Раніше ми писали про те, як пара вирішила кардинально змінити спосіб життя: вони залишили міську квартиру та переїхали у село Павлівка неподалік Івано-Франківська. Тут вони придбали невеликий старий будинок без ремонту, розташований поруч із лісом, заплативши за нього $15 тисяч.

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