Родину британських інфлюенсерів оштрафували на 2000 доларів: неочікувана причина

Британська родина Редфордів

Британську родину Редфордів, відому завдяки реаліті-шоу «22 дитини і рахунок триває» на Channel 5, оштрафували за те, що вони забрали своїх дітей зі школи, щоб відпочити в Діснейленді. Штраф склав приблизно 2000 доларів.

Про це повідомляє People.

Що сталося

Як повідомляє LancsLive, Ноель та Сью Редфорд із міста Моркамб (графство Ланкашир) на початку цього року вирушили до Орландо, штат Флорида, де відвідали Walt Disney World. Під час подорожі багатодітна родина активно ділилася фото й відео з атракціонів, парадів та зустрічей із персонажами у соцмережах.

Однак через пропуски занять чотирьох дітей у період з 24 березня по 1 травня родині довелося заплатити штраф. Суд Престона постановив стягнути 65 фунтів стерлінгів (приблизно 84 долари) за кожну дитину, а також 118 фунтів (155 доларів) судових витрат.

У Великій Британії ще минулого року Міністерство освіти посилило правила відвідуваності шкіл. Батьків можуть штрафувати, якщо діти пропускають навчання без поважної причини.

«Є лише кілька випадків, коли школяр може не відвідувати уроки — через хворобу або з дозволу школи у виняткових обставинах», — нагадали у відомстві.

Представник Ради графства Ланкашир підкреслив, що регулярне відвідування школи безпосередньо впливає на успішність.

«Забезпечення дітям гарної освіти та старту в житті — один з наших головних пріоритетів».

Родина Редфордів здобула популярність ще у 2012 році завдяки документальному серіалу «15 дітей і рахунок триває», а згодом отримала власне шоу. Зараз у подружжя — 22 дітей віком від 5 до 36 років та 13 онуків.

Ні представники родини, ні суд наразі не коментували ситуацію.

