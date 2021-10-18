Симптоми можуть бути рік: які проблеми зі здоров'ям виникають після коронавірусу

Симптоми можуть бути рік: які проблеми зі здоров'ям виникають після коронавірусу

Навіть після одужання чимало людей скаржаться на постковідний синдром.

Після коронавірусу чимало людей страждають на постковідний синдром. Він може тривати від місяця до року та має низку симптомів.

Про це заявив директор КНП "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Євгеній Черенко на брифінгу.

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"У людей, які природним шляхом перенесли коронавірусну інфекцію (не були вакциновані), часто спостерігається так званий постковідний синдром. Він може проявлятися місяці, пів року, рік після перенесеної хвороби", - сказав Черенок.

Так, люди, які перехворіли на коронавірус, можуть протягом тривалого часу мати такі скарги і проблеми зі здоров'ям: утруднене дихання, порушення сну, задишка, важко концентруватися тощо.

"Тому краще щепитися і не допускати цієї патології", - наголосив Черенок.

Існують два способи зменшення кількості хворих на COVID - дотримання карантинних правил та вакцинація. Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контактцентру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, коли в Україні можуть дозволити зняти маски.

Як повідомлялося, люди, які перехворіли на COVID-19, можуть не чекати шість місяців і після того, як минуть всі симптоми гострої хвороби, прийти до свого сімейного лікаря і отримати щеплення. Вакцинуватися значно простіше, аніж перенести хворобу, адже щеплені не потрапляють до реанімації.

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