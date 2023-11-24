Символ героїчного протистояння: Нацбанк випустив пам'ятну монету, присвячену ЗСУ (фото)

Попереду Новий рік, який українські бійці зустрічатимуть на фронті, захищаючи нас від ворога.

Національний банк України представив традиційну пам'ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року – Драконом. Утім, цього разу вона дійсно особлива, бо присвячена Збройним Силам України.

Про це повідомили в НБУ.

"Для нас 2024-й – це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності наших воїнів, які зустрінуть його на фронті, захищаючи Україну. Тому нова пам'ятна монета "Рік Дракона" міститиме також шеврон Збройних Сил України як символ відваги та сили наших захисників", – зауважили у відомстві.

Більше про монету

на реверсі в центрі зображено стилізований символ східного календаря 2024 року – дракона, праворуч на ньому – шеврон Збройних Сил України;

на аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона;

дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор – Володимир Дем'яненко;

пам'ятна монета "Рік Дракона" введена в обіг 24 листопада 2023 року;

її номінал 5 гривень;

тираж – 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

Додається, що придбати пам'ятну монету "Рік Дракона" можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. А згодом –її реалізовуватимуть банки-дистриб'ютори.

Раніше Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету "Українська мова" номіналом 10 гривень і накладом 5000 примірників. Монета присвячена Дню української писемності та культури.

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