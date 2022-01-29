"Символ сміливості та героїзму в боротьбі за свою державу": в Україні вшановують Героїв Крут - фото

"Символ сміливості та героїзму в боротьбі за свою державу": в Україні вшановують Героїв Крут - фото

Очільник держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві.

У суботу, 29 січня, в Україні вшановують 104 річницю подвигу героїв Крут. У церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє пресслужба Офісу голови держави.

Очільник держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві. Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Після цього пролунав Державний гімн України. Воїни роти почесної варти відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста.

Окрім цього, у церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, а також курсанти вищих військових навчальних закладів.

Прем'є-міністр Україним Денис Шмигаль на своїй сторонці Telegram зазначив, що "бій під Крутами став символом сміливості та героїзму в боротьбі за свою державу. Упродовж кількох днів у 1918 році відважні українські воїни відбивали наступ на Київ більшовиків, чиє військо переважало майже вдесятеро. Крутянці допомогли Україні відстояти незалежність".

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