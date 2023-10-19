Кулеба пояснив, чи повернуться до України відомі світові бренди

МЗС України виходить на власників компаній та пояснює, чому можна працювати в Україні.

Україна працює над тим, щоб до нашої держави повернулися відомі світові компанії, як це зробив свого часу McDonald's.

Про це в ефірі проєкт “Сніданок з 1+1” розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Мені одна знайома колись казала, що Україна справді інтегрується в Європу, коли тут будуть H&M, Ікея та інші бренди. Я б ніколи не подумав, що присутність цих брендів банально стане символом стабільності та комфортного життя. Ми працюємо з усіма компаніями, у нас є список, нарізані задачі послам, виходимо на власників та пояснюємо, чому можна працювати в Україні. Є позитивні зрушення по деяким компаніям”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що McDonald's рік тому, у вересні, відновив свою роботу у Києві та системно почав повертатися до інших міст.

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