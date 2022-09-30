Символізує початок нової ери для України: Подоляк - про історичне рішення подати заявку на вступ до НАТО

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заявку Києва на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Він зауважив, що подавши заявку про приєднання до Альянсу, Україна показала єдиний шлях, яким буде рухатися.

Про це Подоляк сказав в ефірі спільного телемарфону 30 вересня.

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"Ми бачимо, як події розвиваються у прискореному темпі і, безумовно, з урахуванням того, що ми уже практично отримали прискорений режим вступу до ЄС. Безумовна, війна показала, що Україна - це ключовий елемент майбутнього безпекового контуру Європи. Тому у НАТО тоже буде прискорений вступ, як я вважаю. Очевидно, що на саму війну ось ця заявка не впливає, на ті події, що відбуваються на окупованих територіях. Ми розуміємо, що там йде активний контрнаступ. Для нас непринципово, що сьогодні робить РФ з точки зору мобілізації. Безумовно, мобілізація в РФ показує, що вона практично втратила професійну армію. Росія не спроможна зупинити українську армію, крім того, щоб це зробити виключно кількість своїх людей, які готові покласти голову на українській землі", - зазначив радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що "заява про прискорений вступ до НАТО символізує початок нової ери для України. Ми відкинули уже будь-які домовленості - формальні, неформальні, нейтральні, позаблоковий статус і так далі. Президент чітко демонструє, що усе. Крапкі над "і" розставлені. Для України - тільки один маршрут, який будуть підтримувати наші партнери. Зараз ми вже чітко розпланували, як ми будемо далі формувати свою безпекову архітектуру".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 вересня, також провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого йшлося про актуальну ситуацію на фронті.

За підсумками засідання Україна ухвалила рішення подіти заявку на вступ до НАТО. Це відбуватиметься за пришвидшеним порядком. Армія Україгни вже довела, що відповідає усім стандартам Альянсу, тепер залишилась лише юридична складова.

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