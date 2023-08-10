Син депутатки від "Слуги народу", який виїхав за кордон, подав заяву на складання мандату

Заяву про складання мандату відправив не сам Дмитро Копанчук, а помічник у компанії його батька.

Син народної депутатки Олени Копанчук Дмитро Копанчук, який виїхав за кордон під час війни, написав заяву на складання свого депутатського мандату в Рудківській міськраді на Львівщині.

Про це повідомляє NGL.media з посиланням на секретаря Львівської обласної організації партії "Слуга народу" Ореста Сивенького.

Так, 9 серпня до міськради надійшла заява від 22-річного Дмитра Копанчука — бізнесмена, депутата Рудківської міськради і сина народної депутатки Олени Копанчук — про складання свого депутатського мандата.

Заява Дмитра Копанчука була надіслана "Новою поштою", однак відправником був вказаний не він, а Артем Костюченко, помічник адвоката у хмельницькому АО "Копанчук та партнери", співзасновником якого є батько депутата Володимир Копанчук. Слід додати, що сам Костюченко підтвердив NGL.media, що саме він наслав заяву Дмитра Копанчука: "Мене попросили це зробити".

Зазначимо, це сталося за кілька днів після того, як стало відомо, що Дмитро Копанчук більше семи місяців не відвідує засідання міськради, оскільки ще 1 січня виїхав з країни, супроводжуючи свого батька з другою групою інвалідності. За місяць Володимир Копанчук повернувся в Україну, але без сина, що прямо суперечить законодавчій вимозі повернутися не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю.

Олена Копанчук, народна депутатка від "Слуги народу", досі публічно не прокоментувала ситуацію.

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