Син Трампа звинуватив Україну в пожежах у Каліфорнії

Він зазначив, що в березні 2022 року США передали Україні частину пожежного обладнання в рамках гуманітарної допомоги.

Старший син обраного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, заявив, що поширення пожеж у Лос-Анджелесі може бути пов’язане з передачею частини пожежного обладнання Україні.

Про це він написав у соціальній мережі X, зробивши репост допису інвестиційного банкіра Джона Лефевра.

У дописі зазначалося, що в березні 2022 року США передали Україні частину пожежного обладнання в рамках гуманітарної допомоги.

“О, погляньте, звісно ж, пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала Україні частину свого обладнання”, — написав Трамп-молодший, натякаючи на можливий зв’язок між цими подіями.

Нагадаємо, раніше син Дональда Трампа заявляв, що президент України Володимир Зеленський "втратить допомогу" через 38 днів.