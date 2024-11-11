"Син вижив, а дружину й діток шукають": мешканка Кривого Рогу розповіла про пережиту атаку – щемливе відео

Жителька Кривого Рогу розповіла, що внаслідок удару РФ 11 листопада під завалами опинилися її невістка і троє онуків.

Кадри оприлюднило "Суспільне".

Мешканка Кривого Рогу розповіла про пережиту атаку

Під час атаки жінка була на роботі

Як розповіла мешканка, після вибуху почала телефонувати рідним, але вони не відповідали. Тоді вона одразу поїхала на місце удару. Її син залишився живий, а його дружину та дітей (10 років, 2,5 року та 2 місяці) шукають рятувальники. Усі вони були вдома.

"Син вийшов на кухню, щоб сніданок приготувати. І залишився живий. Впав на другий поверх, але живий, слава Богу. А жінку його і діток шукають під завалами. Будемо надіятися на Господа, що вони залишилися живі, якось впали так...", - емоційно розповіла жінка.

Нагадаємо, кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 11 осіб. З них – 2 дитини.

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