Сина Порошенка оштрафували за неявку до ТЦК: що каже адвокат

Адвокат Порошенка стверджує, що у керівництва Печерського ТЦК не було жодних підстав надсилати повістку.

У вівторок, 28 січня, державна виконавча служба Печерського району Києва постановила примусово стягнути з Олексія Порошенка, сина п’ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка, адміністративний штраф у розмірі 51 000 грн.

Про це повідомив політичний експерт Валентин Гладких, опублікувавши відповідну постанову.

В опублікованому документі йдеться про те, що на майно Олексія Порошенка накладено арешт через несплату штрафу, стягувачем якого є Печерський районний ТЦК та СП у місті Києві.

“З урахуванням виконавчого збору та інших витрат остаточна сума склала трохи більше 56 тис грн”, – уточнив Гладких.

На оприлюднену інформацією відреагував адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, який стверджує, що штраф уже сплачено, але “без визнання будь-якої вини з його [Олексія Порошенка] боку.

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За його словами, ще під час АТО 2014 року син тодішнього президента начебто пішов до армії як доброволець і служив командиром мінометного розрахунку під іншим прізвищем. А 2019 року, як поінформував адвокат, Олексій Порошенко уклав контракт з міжнародною компанією і виїхав для роботи за кордон.

“У встановленому законом порядку він був знятий з усіх видів обліку – військового, податкового, паспортного – понад 5 років тому. Посвідчення офіцера здане на зберігання до Печерського ТЦК Києва”, – повідомив Головань.

Адвокат Порошенка стверджує, що у керівництва Печерського ТЦК не було жодних підстав надсилати повістку громадянинові, який не стоїть на обліку, і називає такі дії “прямим порушенням законного порядку та перевищенням влади”.

“Буде негайно вжито юридичних заходів для зняття арешту з його рахунків, закриття провадження і в подальшому скасування самого незаконного штрафу. Вони [адвокати Олексія Порошенка] також оскаржуватимуть у суді незаконні дії ТЦК та вимагатимуть від правоохоронних органів притягнення винних осіб до відповідальності за перевищення службових повноважень”, – заявив Ігор Головань.

Нагадаємо, очільники кількох населених пунктів на Львівщині отримали штрафи начебто за “невиконання мобілізаційних заходів на належному рівні".

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