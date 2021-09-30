Синці на тілі помітили у дитсадку: у Полтавській області матір оштрафували за побиття власного сина

Синці на тілі помітили у дитсадку: у Полтавській області матір оштрафували за побиття власного сина

Жінка каже, що не розрахувала силу ударів.

У Полтавській області суд виніс вирок матері, яка декілька разів вдарила свого малолітнього сина. Синці на тілі дитини виявили в дитячому садку. Жінка заплатить штраф у розмірі 510 грн.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє poltavske.tv.

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Як вказано в реєстрі, обвинувачена перебувала вдома зі своєю малолітньою дитиною. Жінка розлютилася, що син бешкетує і вдарила його не менше десяти разів долонями та рушником. Удари припали на шию, грудну клітину, передпліччя, стегно, поперек, а також голову дитини. Садна та синці виявили через кілька днів у дитсадочку.

Обвинувачена пояснила, що вона самостійно виховує чотирьох малолітніх дітей. Того дня була розлючена і не розрахувала силу ударів. Провину свою визнала.

Дії жінки кваліфікували за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Кропивницькому породілля залишила у небезпеці новонароджену дитину. Маля ледь не замерзло, пробувши там півтори години. Тепер жінку будуть судити.

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