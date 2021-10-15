Синці та гематоми по всьому тілу: у Дніпрі школяр побив вчительку через те, що та забрала у нього смартфон

Синці та гематоми по всьому тілу: у Дніпрі школяр побив вчительку через те, що та забрала у нього смартфон

У навчальному закладі зараз проводяться перевірки.

У Дніпрі школяр під час уроку накинувся з кулаками на вчительку музики. У жінки множинні синці та гематоми.

Про це пише місцеве видання "Наше місто".

Неприємний інцидент стався в школі №94. Там учень шостого класу, який на уроці грав в мобільний телефон, їв горіхи і матюкався, накинувся з кулаками на вчительку. Агресію хлопець проявив у відповідь на те, що жінка забрала в нього смартфон.

"Всі руки, грудна клітка і живіт вкриті синцями і гематомами. Якби я не знала, я б ні за що не повірила, що такі каліцтва могла нанести дитини", — розповіла дочка вчительки Ольга Остапенко.

Власне, батьки дитини нібито забрали зі школи документи і не стали вибачатися перед педагогом через те, що сталося. У навчальному закладі зараз проводяться перевірки.

"Правоохоронні органи приймуть справедливе рішення про відповідальність батьків за дії їх дитини", — зазначила директор середньо-освітньої школи №94 Євгенія Таран.

Нагадаємо, що в Днепре воспитательница детского сада издевалась на ребенком.

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