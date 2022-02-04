"Міни вибухнуть вже скоро": у Кривому Розі заклали "бомби" у всі міські заклади освіти

"Міни вибухнуть вже скоро": у Кривому Розі заклали "бомби" у всі міські заклади освіти

Хто саме і для чого “тероризує” громадськість, невідомо.

У Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі знову замінували всі школи міста.

Про це пише "Інформатор".

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Як з'ясувалося, заяв про те, що у будинках можливо є "бомби" надходило кілька разів. Перше — близько третьої ночі. Тоді невідомий повідомив про "замінування" всіх навчальних закладів міста. Інформацію перевіряли правоохоронці, вибухотехніки та кінологи з собаками. Але всі вони виявилися хибними.

О дев'ятій ранку злочинці знову повідомили про “бомби” у закладах освіти. На місця вкотре вирушили всі екстрені служби. У самій заяві "підривник" стверджує, що "міни вибухнуть вже скоро".

Хто саме і для чого “тероризує” громадськість, невідомо.

Свои.City

Нагадаємо, що у Кривому Розі чоловік намагався у магазині зґвалтувати жінку.

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