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Синьо-жовта Україна: до Дня єднання урядові будівлі в усіх регіонах засяяли національними кольорами (фото)

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Синьо-жовта Україна: до Дня єднання урядові будівлі в усіх регіонах засяяли національними кольорами (фото)

Кабінет міністрів / Денис Шмигаль / Facebook

У столиці патріотична підсвітка “розмалювала” будинок українського уряду.

Увечері в середу, 16 лютого, коли в Україні вперше святкують День єднання, будинок уряду в Києві, а також будівлі обласних державних адміністрацій у всіх регіонах країни підсвітили синьо-жовтими кольорами.

Фото патріотично прикрашених урядових будинків публікують на Facebook-сторінках українські посадовці.

“Сьогодні громадяни з різних куточків України показали всьому світу свою згуртованість і незламність українського духу. Виявили взаємопідтримку й прагнення до європейського, демократичного, вільного майбутнього. І нікому не дозволимо на це зазіхнути”, - написав з цього приводу прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Свій допис український прем'єр супроводив яскравими фото з підсвіткою будівлі уряду.

Кабінет міністрів України / © Денис Шмигаль / Facebook
Кабінет міністрів України / Денис Шмигаль / Facebook
Кабінет міністрів України / © Кабінет міністрів України у Facebook
Кабінет міністрів України / Кабінет міністрів України у Facebook
Кабінет міністрів України / © Кабінет міністрів України у Facebook
Кабінет міністрів України / Кабінет міністрів України у Facebook

Заступник керівника Офісу Президента на своїй Facebook-сторінці показав, як виглядають у цей святковий вечір приміщення обласних державних адміністрацій у різних регіонах України.

Одеська ОДА / © Кирило Тимошенко / Facebook
Одеська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook
Сумська ОДА / © Кирило Тимошенко / Facebook
Сумська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook
Харківська ОДА / © Кирило Тимошенко / Facebook
Харківська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook
Тернопільська ОДА / © Кирило Тимошенко / Facebook
Тернопільська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook
Херсонська ОДА / © Кирило Тимошенко / Facebook
Херсонська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook
Черкаська ОДА / © Кирило Тимошенко / Facebook
Черкаська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook
Чернігівська ОДА / © Кирило Тимошенко / Facebook
Чернігівська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook
Хмельницька ОДА / © Кирило Тимошенко / Facebook
Хмельницька ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook
Івано-Франківська ОДА / © Кирило Тимошенко / Facebook
Івано-Франківська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook
Житомирська ОДА / © Кирило Тимошенко / Facebook
Житомирська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook
Дніпропетровська ОДА / © Кирило Тимошенко / Facebook
Дніпропетровська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook
Вінницька ОДА / © Кирило Тимошенко / Facebook
Вінницька ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook
Рівненська ОДА / © Кирило Тимошенко / Facebook
Рівненська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook

Нагадаємо, що цього дня українці в усіх регіонах демонстрували згуртованість всупереч залякуваннями великою війною через вторгнення Росії. У багатьох містах жителі вийшли на вулиці з державними прапорами.

День Єдності: по всій країні піднімали жовто-сині стяги

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