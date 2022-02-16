Синьо-жовта Україна: до Дня єднання урядові будівлі в усіх регіонах засяяли національними кольорами (фото)

У столиці патріотична підсвітка “розмалювала” будинок українського уряду.
Увечері в середу, 16 лютого, коли в Україні вперше святкують День єднання, будинок уряду в Києві, а також будівлі обласних державних адміністрацій у всіх регіонах країни підсвітили синьо-жовтими кольорами.
Фото патріотично прикрашених урядових будинків публікують на Facebook-сторінках українські посадовці.
“Сьогодні громадяни з різних куточків України показали всьому світу свою згуртованість і незламність українського духу. Виявили взаємопідтримку й прагнення до європейського, демократичного, вільного майбутнього. І нікому не дозволимо на це зазіхнути”, - написав з цього приводу прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Свій допис український прем'єр супроводив яскравими фото з підсвіткою будівлі уряду.
Заступник керівника Офісу Президента на своїй Facebook-сторінці показав, як виглядають у цей святковий вечір приміщення обласних державних адміністрацій у різних регіонах України.
Нагадаємо, що цього дня українці в усіх регіонах демонстрували згуртованість всупереч залякуваннями великою війною через вторгнення Росії. У багатьох містах жителі вийшли на вулиці з державними прапорами.
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