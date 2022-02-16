Синьо-жовта Україна: до Дня єднання урядові будівлі в усіх регіонах засяяли національними кольорами (фото)

У столиці патріотична підсвітка “розмалювала” будинок українського уряду.

Увечері в середу, 16 лютого, коли в Україні вперше святкують День єднання, будинок уряду в Києві, а також будівлі обласних державних адміністрацій у всіх регіонах країни підсвітили синьо-жовтими кольорами.

Фото патріотично прикрашених урядових будинків публікують на Facebook-сторінках українські посадовці.

“Сьогодні громадяни з різних куточків України показали всьому світу свою згуртованість і незламність українського духу. Виявили взаємопідтримку й прагнення до європейського, демократичного, вільного майбутнього. І нікому не дозволимо на це зазіхнути”, - написав з цього приводу прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Свій допис український прем'єр супроводив яскравими фото з підсвіткою будівлі уряду.

Кабінет міністрів України / Денис Шмигаль / Facebook

Кабінет міністрів України / Кабінет міністрів України у Facebook

Кабінет міністрів України / Кабінет міністрів України у Facebook

Заступник керівника Офісу Президента на своїй Facebook-сторінці показав, як виглядають у цей святковий вечір приміщення обласних державних адміністрацій у різних регіонах України.

Одеська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook

Сумська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook

Харківська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook

Тернопільська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook

Херсонська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook

Черкаська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook

Чернігівська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook

Хмельницька ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook

Івано-Франківська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook

Житомирська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook

Дніпропетровська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook

Вінницька ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook

Рівненська ОДА / Кирило Тимошенко / Facebook

Нагадаємо, що цього дня українці в усіх регіонах демонстрували згуртованість всупереч залякуваннями великою війною через вторгнення Росії. У багатьох містах жителі вийшли на вулиці з державними прапорами.

День Єдності: по всій країні піднімали жовто-сині стяги

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