"Синочок, я вже вдома": перші емоції українців, які повернулися з російського полону – щемливі кадри

Деякі українці були незаконно затримані РФ ще до повномасштабного вторгнення.

Сьогодні, 13 вересня, до України повернулися ще 49 громадян. Росія звільнила їх у межах чергового обміну полоненими.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Перші щемливі кадри українців, які повернулися з російського полону

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Слід зауважити, що цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону наших жінок: їх серед звільнених 23. Зокрема, це цивільні українки, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення.

"Вдалося звільнити також жінок, які зазнали негуманного поводження зокрема через примусову участь у так званому "судовому процесі" над захисниками Маріуполя"

Звільнили й кримськотатарську активістку Леніє Умерову, яку росіяни захопили під час перетину кордону Грузії.

"Серед звільнених 23 солдатів та сержантів, 19 офіцерів. Восьмеро - представники ЗСУ (зокрема двоє з ТрО), двоє з Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та Азовсталі з Нацгвардії. Решта семеро -- цивільні"

Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Херсонському напрямках.

"Додому повертається також Герой України полковник медичної служби Віктор Івчук, який керував військовим шпиталем у Маріуполі в найважчі часи"

У штабі додають: усі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.

Як повідомив Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, загалом від початку повномасштабного вторгнення вдома 3569 українців. Сьогодні відбувся 56-й обмін військовополонених.

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