Синоптик попередив про небезпечні й стихійні явища – прогноз погоди в Україні 12 – 16 червня

В Україні цього тижня, 10-16 червня, очікуються дощі у супроводі гроз, подекуди не виключені небезпечні явища погоди, такі як град та шквалисте посилення вітру.

Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Так, за його словами, найбільшу кількість опадів слід очікувати у західних та північних областях. Тут місцями може випасти 1–2 місячних норми. Більш суха та спекотна погода традиційно прогнозується у південно-східній половині України.

Експерт зазначив, що упродовж цього тижня Україна буде перебувати переважно в умовах зниженого атмосферного тиску з переважанням нестійких повітряних мас, а ще атмосферних фронтів різного типу.

Тим часом у південно-східній частині – більш суха та спекотна погода.

Прогноз погоди до кінця тижня

У середу, 12 червня, на більшій частині території країни за винятком Криму та Приазов'я очікуються короткочасні дощі та грози, вдень в окремих пунктах можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, вдень +20…+25 °С, у південних та східних областях +30…+35 °С, у західній частині +17…+22 °С.

У четвер, 13 червня, вночі у центральних і східних областях, вдень і в західних дощі, подекуди з грозами. Вітер переважно північно-західної чверті, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +10 – +15, на Півдні та Сході +15 – +20. Вдень +22 – +27; У Криму, Приазов'ї та на Донбасі до +31 градуса.

У п'ятницю, 14 червня, вночі на Заході, вдень на більшій частині території України дощі з грозами, місцями можливі град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +11 – +16 градусів, на Півдні та Сході +15 – +20. Вдень у західних та північних областях +19 – +24, в інших +25 – +31.

У суботу, 15 червня, на більшій частині території України дощі різної інтенсивності, подекуди можливі град та шквали до 17 – 22 метрів на секунду. Вночі +10 – +15, у південних і східних областях +15 – +20 градусів. Вдень +22 – +27, на Півдні та у Криму місцями до +31.

У неділю, 16 червня, вночі на Лівобережжі, вдень у більшості областей, крім південних, також будуть дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Вночі +12 – +17, вдень +23 – +29.

Раніше ми писали, чого очікувати від сонячної активності 10-12 червня: магнітні бурі – прогноз на три дні.

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