Синоптик повідомив про аномальний холод: все про погоду в Україні наступного тижня

Від понеділка і до кінця тижня, 17-23 лютого, в Україні передбачається морозна погода, подекуди з невеликим снігом.

Про це повідомив Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог.

За його словами, протягом майже всього тижня на Україну чекає аномально холодна погода із середньодобовими значеннями температури повітря на 5-8 °С нижче за кліматичну норму.

"Морозна погода буде пов'язана з пануванням на нашій території холодної повітряної маси арктичного походження та впливом області високого атмосферного тиску", – додав синоптик.

Де і коли випаде сніг: прогноз погоди на кожний день

У понеділок, 17 лютого, вночі на заході, а вдень у центральних областях та у Карпатах випаде невеликий сніг.

На решті території України істотних опадів не передбачають. Водночас на дорогах України буде ожеледиця.

"Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -7...-12 °С, у північних, східних областях, а також у Карпатах -13...-18 °С, подекуди до -20 °С; вдень -3...-8 °С, у південній частині та на Закарпатті -2...+3 °С", – додав синоптик.

У вівторок, 18 лютого, в Україні очікується холодна погода без істотних опадів та ожеледиця.

Температура повітря буде мінусовою: -8...-13 °С, у північних, східних областях, а також у Карпатах -14...-19 °С, місцями до -21 °С; вдень -2...-7 °С, у південній частині та на Закарпатті -2...+3 °С.

У середу, 19 лютого, у західних та місцями північних регіонах синоптик прогнозує невеликий сніг та ожеледицю.

Буде холодно: вночі буде до -7...-12 °С, у північних, східних областях, а також у Карпатах -13...-19 °С; вдень -1...-6 °С, у південній частині та на Закарпатті -3...+2 °С.

У четвер, 20 лютого, у північних, центральних та південних регіонах пройде невеликий сніг, на решті території України без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Температура повітря вночі пуститься до -10 °С, а у східній частині та у Карпатах до -11...-16 °С.

У п'ятницю, 21 лютого, у більшості регіонів України істотних опадів не прогнозують. Лише вночі у Криму, за прогнозом синоптика, буде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Температура повітря вночі очікується в межах -6...-11 °С, у північних, східних областях та Карпатах -11...-16 °С; вдень -2...-7 °С, у західній частині, а також на півдні країни -4...+1 °С.

У суботу та неділю, 22 та 23 лютого, в Україні буде морозно та сухо. Вночі у центральних та західних областях можливий туман, паморозь.

Температура повітря в нічний час очікується -7...-12 °С, у північних та східних областях -12...-18 °С, вночі 23 лютого місцями до -20 °С; вдень -2...-8 °С, у південних та західних регіонах -3...+2 °С.

Нагадаємо, 17 лютого в Україні погода буде морозною.

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